Erlebniswelt für Möbelfans: Alles neu bei Kare in der Sendlinger Straße

Der Designmöbel-Laden in der Sendlinger Straße wurde komplett neu gestaltet.

Das neu eröffnete Kare-Studio an der Sendlinger Straße. Zuvor war der Laden eine Hausnummer nebenan.

Altstadt-Lehel - Ab sofort können wieder alle Designmöbelfans in der Sendlinger Straße shoppen gehen. Denn das Möbelhaus Kare hat hier ein neues City-Studio, wo Kunden in Zukunft ihre Einkäufe erleben können sollen. Wegen eines großen Umbaus war die Filiale monatelang eine Baustelle. Denn der 400 Quadratmeter große Showroom wurde komplett neu gestaltet.

Kare in der Sendlinger Straße: Ergänzung zum "Kraftwerk"

Er soll eine Ergänzung zum "Kare Kraftwerk" sein, der Kare-München-Zentrale an der Drygalski-Allee. Dort haben die Designmöbel-Spezialisten eine Verkaufsfläche von 11.000 Quadratmetern. Mit einer großen Feier eröffneten die Möbelspezialisten ihren Laden am Donnerstagabend an der Sendlinger Straße. Öffnungszeiten sind wie im Flagship-Store, Montag bis Freitag 11 bis 19 Uhr sowie samstags 10 bis 20 Uhr.