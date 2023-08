Entflogener Vogel: Kinder finden Wellensittich

In der Landsberger Straße in Laim haben zwei Kinder einen entflogenen Wellensittich gefunden. Die Feuerwehr brachte das Tier in eine Tierklinik.

03. August 2023 - 17:57 Uhr | AZ

Wer seinen Wellensittich vermisst, soll sich direkt bei der Tierklinik melden. (Symbolbild) © Berufsfeuerwehr München