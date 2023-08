Einsatz der Münchner Feuerwehr: Feuer in Pasinger Büro

Am frühen Mittwochmorgen ist es zu einem Brand in einem Bürogebäude in Pasing gekommen.

02. August 2023 - 17:18 Uhr | Rose Heimig

Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild) © dpa