Elefant im Tierpark Hellabrunn wird Eins: Happy Birthday, Otto!

Partystimmung im Tierpark Hellabrunn: Elefant Otto feiert am 11. November seinen ersten Geburtstag.

Harlaching - Sie werden so schnell erwachsen! Was bei Kindern gilt, stimmt bei Elefanten-Babys erst recht und so feiert Otto am Donnerstag im Tierpark Hellabrunn schon seinen ersten Geburtstag.

Sein erstes Jahr hat Otto wohlbehütet von Mama Temi, seiner Familie und den Tierpflegern mit Bravour und großem Entdeckerspaß verlebt, heißt es aus dem Zoo. Tierpark-Chef Rasem Baban ist in Feierlaune: Otto entwickle sich prächtig, dies zeige "wie gut und professionell wir mit unserer gesamten Elefantenanlage und der hier beheimateten Elefantenfamilie ausgestattet sind", sagt er. Und dankt dafür ganz besonders den Tierpflegern im Elefantenhaus, "die mit viel Herzblut und Engagement einen exzellenten Job gemacht haben".

Bürgermeisterin Dietl gratuliert Elefant Otto

Auch Verena Dietl, Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks, gratulierte bereits im Vorfeld persönlich mit einem prall gefüllten Präsentkorb: "Elefantenbulle Otto begeistert seit einem Jahr die Herzen zahlreicher Besucher Hellabrunns und vieler Elefantenfreunde über die Grenzen unserer Stadt hinaus. Als waschechtes 'Münchner Kindl' ist er inmitten seiner Familie sehr gesellig, hat einen anständigen Durst und fängt auf der weitläufigen Außenanlage sogar schon begeistert zu klettern an. Schöner und authentischer kann man Artenschutz und Zuchterfolge für die bedrohten Asiatischen Elefanten in einem Tierpark nicht zeigen – Glückwunsch, lieber Otto!"

Otto darf noch einige Geburtstage in München erleben, bevor er eines Tages umziehen muss. Er verstehe sich ausgesprochen gut mit seinem Vater Gajendra, solange das so bleibt, habe er in Hellabrunn sein Zuhause, erklärt der Tierpark.

Otto-Fans können sich am Donnerstag am Eingang mit einem großen Otto-Plakat fotografieren. Auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Zoos wird zudem ein Video-Special mit einem Rückblick auf Ottos erstes Jahr und einer besonderen Geschenkübergabe der Tierpfleger veröffentlicht.