Eisläufer eingebrochen: Polizei sperrt überfüllten Nymphenburger Kanal

Weil sich zu viele Münchner auf den Weg an den Nymphenburger Kanal gemacht hatten und die Eisdecke Risse bekam, schritt die Polizei am Sonntag ein. Zwei Eisläufer brachen ein.

Ausflügler tummeln sich am Sonntag auf dem zugefrorenen Nymphenburger Kanal vor dem Nymphenburger Schloss.

Viel los am Nymphenburger Kanal: Blick von der Ludwig-Ferdinand-Brücke.

Die Polizei räumt mit einem gespannten Flatterband den Kanal. Per Durchsage wird vor Rissen im Eis gewarnt.

Neuhausen-Nymphenburg – Traumhaftes Winterwetter hat am Sonntagnachmittag für einen regelrechten Ansturm auf den Nymphenburger Kanal gesorgt. Gegen 15 Uhr sah sich die Polizei gezwungen, die Eisfläche und die Wege entlang des Kanals zu räumen.

Schon am frühen Nachmittag hatte die Polizei die Münchnerinnen und Münchner per Twitter aufgerufen, das Gebiet um den Kanal zu meiden, da es nicht mehr möglich sei, dort den Mindestabstand einzuhalten. Menschen, die sich bereits dort befanden, sollten Mund-Nasen-Masken aufsetzen. "Wir sind als Polizei vor Ort, aber jeder, den wir weiterscheuchen, taucht woanders wieder auf", erklärte ein Polizeisprecher leicht resigniert.

Wenige tragen Masken, die Mindestabstände sind kaum einzuhalten. © mag

Zwei Schlittschuhläufer im Nymphenburger Kanal eingebrochen

Wenig später brachen dann zwei der vielen Eisläufer auf dem Kanal ein, der Mann und das Kind konnten aber unverletzt wieder ans Ufer gelangen. Das Eis bekam dann auch an anderen Stellen Risse. Per Megafon-Durchsage forderte die Polizei die Menschen auf, die Eisfläche umgehend zu verlassen. Die Feuerwehr brachte drei Kilometer rot-weißes Flatterband. Beamte spannten ein Teil davon über den Kanal und bewegten sich damit dann Schritt für Schritt Richtung Schloss, um so die Eisläufer von der Eisfläche zu scheuchen. Kurz nach 16 Uhr war der Bereich laut Polizei dann vollständig abgesperrt.