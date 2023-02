Einsturzgefahr nach Feuer: Brand in Tiefgarage sorgt für Millionenschaden

Die Ursache für den Brand ist noch unklar, drei Autos in der Tiefgarage sind komplett ausgebrannt. Der Sachschaden ist enorm.

Die ausgebrannten Autos in der Tiefgarage.

Moosach - Wegen eines Tiefgaragenbrands ist am Mittwochabend ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Moosach ausgerückt. Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Fihl-Straße hatten den Notruf gegen 22.10 Uhr alarmiert. Der Grund: Schwarzer Rauch und ein lautes Knallen, das aus der Tiefgarage kam.

Wegen der Lage und Größe des Hauses machten sich direkt deutlich mehr Einsatzkräfte auf den Weg als üblich. Als die Feuerwehr in der Franz-Fihl-Straße ankam, drang bereits schwarzer Rauch aus der Tiefgarage. Während mehrere Trupps ins Treppenhaus und die Tiefgarage gingen, brachten weitere Einsatzkräfte einen Hochleistungslüfter in Stellung, damit der Rauch nicht in die angrenzenden Wohnungen dringen konnte.

Die Feuerwehr öffnete das Tor zur Tiefgarage mit einer Rettungssäge, zeitgleich wurden alle betroffenen Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Nach einer Stunde war der Brand in der Tiefgarage gelöscht, danach konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr musste das Tor zur Tiefgarage mit einer Säge öffnen. © Berufsfeuerwehr München

Teile der Tiefgarage sind nach Brand einsturzgefährdet

Die Autos in der Tiefgarage sind komplett ausgebrannt. Durch die Hitze wurde auch die Betondecke oberhalb des Feuers stark beschädigt. Ein Statiker der Lokalbaukommission begutachtete den Schaden vor Ort und sperrte Teile der Tiefgarage ab, da diese einsturzgefährdet sind.

Während des Feuerwehreinsatzes wurden rund 150 Bewohner betreut. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Ursache ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden ist enorm, laut Polizei liegt er im siebenstelligen Bereich.