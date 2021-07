E-Auto an Ladestation brennt komplett aus - Hoher Sachschaden

In der Au ist ein Elektro-Audi komplett ausgebrannt. Der Sachschaden ist enorm und wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Wagen bereits vollkommen in Flammen. (Symbolbild)

Au - In der Nacht auf Mittwoch ist in der Au ein E-Auto komplett ausgebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, bemerkten Anwohner am Paulanerplatz den brennenden Wagen und alarmierten daraufhin sofort die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Audi e-tron, der sich gerade an einer Ladestation befand, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr trennte das Fahrzeug von der Ladestation und löschte es. Auch ein BMW, der vor dem brennenden Elektroauto parkte, wurde durch das Feuer beschädigt.

Die Münchner Stadtwerke nahmen die ebenfalls beschädigte Ladestation außer Betrieb. Eine Fachfirma schleppte beide Autos schließlich ab. Der Sachschaden ist enorm, die Feuerwehr schätzt ihn auf über 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.