Drei Verletzte in Großhadern: 31-Jähriger prallt in Gegenverkehr

Hadern - Am Montag ist es in der Schröfelhofstraße zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen. Laut Polizei hatte ein Mann einen einparkenden Wagen überholen wollen.

Schröfelhofstraße: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Montagmittag fuhr ein 31-Jähriger in seinem Wagen auf der Schröfelhofstraße Richtung Pasing. Als der vor ihm fahrende Autofahrer anhielt, um rückwärts einzuparken, nutzte der Münchner die Gelegenheit und setzte laut Polizei zum Überholen an. Der Fahrer geriet daraufhin in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. In diesem saßen ein 81-Jähriger und seine Begleitung.

Bei dem Zusammenstoß rammte der Wagen des 31-Jährigen ein weiteres Auto, das am Straßenrand parkte. Alle drei Beteiligten wurden verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den drei Autos beträgt ca. 18.000 Euro. Die Straße musste für zwei Stunden von der Polizei gesperrt werden.