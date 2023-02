CSU-Forderung: Mehr Grün an der Marienhof-Baustelle

Die CSU im Stadtrat will während der Bauarbeiten für die Zweite Stammstrecke einen grüneren Marienhof.

Altstadt - Schon lange wird mittlerweile am Marienhof für den Bau der Zweiten Stammstrecke gewerkelt. Viel von der großen Baustelle mitten in der Altstadt sieht man nicht, Lärmschutzwände sorgen dafür, dass die Münchnerinnen und Münchner nur wenig vom aktuellen Stand der Bauarbeiten mitbekommen.

Die Baustelle am Marienhof von oben. (Archivbild) © imago images/Wolfgang Maria Weber

Wirklich ansehnlich sind die Wände nicht – findet auch CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann, die in einem Antrag an OB Dieter Reiter (SPD) nun eine Verschönerung des Areals fordert. Konkret geht es ihr dabei um die Stelle an der Landschaftsstraße/Ecke Weinstraße, die derzeit von Graffiti-beschmierten Wänden und reichlich Asphalt geprägt ist.

Gaßmanns Vorschlag: Eine optische Aufwertung durch Begrünung – etwa durch Pflanzkübel –, die die Wände verdecken und so für eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität sorgen soll. "Der Zustand des Areals ist momentan leider sehr unansehnlich und kein Aushängeschild für das Herz unserer Stadt am Marienhof", begründet die Stadträtin ihren Antrag.

Das Baureferat soll sich nun gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) darum kümmern, dass der Marienhof optisch wieder etwas ansprechender wird.