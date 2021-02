Cotidiano am Nordbad: Keine Kündigungen wegen Karstadt-Abriss

Ihre Arbeitsstätte am Nordbad wird zwar abgerissen, aber die Cotidiano-Angestellten müssen sich keine Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen.

Schwabing-West - Mit dem Abriss des Karstadts am Nordbad muss auch das dortige Café und Restaurant Cotidiano dicht machen. Für die Mitarbeiter bedeutet das jedoch nicht den Verlust ihrer Jobs.

Die Cotidiano-Betreiber wollen ihren zwölf Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Filiale am Nordbad nicht kündigen. Das kündigte die Geschäftsführung am Dienstag an. Den Angestellten wurden in anderen Münchner Filialen neue Stellen angeboten.