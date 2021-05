Bussard statt Brand: Feuerwehr rettet flügellahmen Vogel

Der verletzte Mäusebussard muss nach dem Einsatz erst mal in Quarantäne - allerdings nicht wegen Corona.

Obermenzing – Mal wieder ein Fall für die Kleintierrettung der Münchner Feuerwehr: Die Einsatzkräfte sind am Montag einem Vogel zur Hilfe geeilt. Ein Passant hatte einen flugunfähigen Mäusebussard in der Schrämelstraße in Obermenzing entdeckt.

Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Bussard jedoch schnell eingefangen und damit gerettet werden. In einer Transportbox harrte das Tier der Dinge.

Wegen der aktuell grassierenden Vogelgrippe musste das verletzte Tier deshalb an einen Sachverständigen übergeben werden – und wird dann in Quarantäne wieder aufgepäppelt.