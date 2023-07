Bus muss wegen Radfahrer bremsen: Drei Verletzte

Bei einer Notbremsung wegen eines Fahrradfahrers verletzen sich drei Fahrgäste im Bus der Linie 52 – der Radfahrer begeht Fahrerflucht.

Au-Haidhausen- Am Montag gegen 14.40 Uhr ist es in der Schwaigerstraße Richtung Corneliusbrücke in Haidhausen zu einem Unfall zwischen einem Bus der Linie 52 und einem Radfahrer gekommen. Drei Personen im Bus verletzten sich dabei leicht, wie die Münchner Polizei mitteilt.

Linksabbiegender Radfahrer begeht Fahrerflucht

Ein aktuell noch unbekannter Radfahrer ist nach Ende des Fahrradstreifens an der Kreuzung zur Eduard-Schmid-Straße auf die Fahrbahn gewechselt, um nach links abzubiegen, ohne vorher auf den Verkehr zu achten. Der 47-jährige Busfahrer musste daraufhin abrupt bremsen, wobei drei Fahrgäste gegen eine Trennscheibe im Bus fielen und sich leicht verletzten, als diese zerbrach. Der Radfahrer hat den Unfallort sofort verlassen und ist seitdem flüchtig.

Die Verkehrspolizei München bittet um Hinweise zu dem Radfahrer.