Ausgerechnet an einer Hausfassade wollte ein Buntspecht sein Nest bauen. Dabei hat er sich verheddert und brauchte Hilfe.

Harlaching - Es war ganz offensichtlich nicht die beste Idee eines Buntspechts in Harlaching, sein neues Zuhause ausgerechnet in der Defreggerstraße in eine Hausfassade hacken zu wollen.

Der Buntspecht hat sich nicht verletzt und konnte bald wieder davonfliegen. © Berufsfeuerwehr München

Buntspecht in Plastik verheddert: Feuerwehr muss ihn retten

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilt, hat sich der Vogel am Montagmorgen dabei verheddert: In fünf Metern Höhe hat er sich bei seiner Arbeit mit den Füßen in Plastik verfangen. Ein Passant hat ihn in seiner misslichen Lage entdeckt und die Feuerwehr gerufen.

Die Hauswand war mit Wärmeverbundstoffen isoliert – offenbar ein attraktives potenzielles Nest für den Vogel. Die Feuerwehr hat den Vogel dann mit der Steckleiter besucht und genau angeschaut, bevor sie ihn aus der misslichen Lage befreit hat.

Augenscheinlich hat sich der Specht dabei keine gröberen Verletzungen zugezogen. Nach kurzer Zeit hat ihn die Feuerwehr wieder in die Freiheit entlassen können.