Bub (5) stirbt im Krankenhaus: Erneuter Zeugenaufruf nach Unfall im Südbad

Vor rund zweieinhalb Monaten ist es im Südbad zu einem tragischen Badeunfall gekommen, bei dem in der Folge ein Bub im Krankenhaus verstorben ist. Die Polizei sucht nach Zeugen und hat den Aufruf nun erneuert.

Das Südbad in Sendling: Hier hat sich der Unfall ereignet. (Archivbild)

Sendling - Zwei Buben (beide fünf Jahre alt) waren am 12. August im Südbad in der Valleystraße verunglückt. Gegen 17.45 Uhr seien die beiden bewusstlos im Wasser des Außenschwimmbeckens entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Die Kinder hatten sich den Angaben zufolge in einem kurzen unbeobachteten Moment aus dem Sichtfeld ihrer Mutter begeben und waren auf unbekannte Weise ins Wasser gelangt. Die beiden konnten nicht schwimmen – das Becken war an der Stelle allerdings so tief, dass die beiden Kinder nicht mehr stehen konnten.

Zeugenaufruf: Bub stirbt nach Badeunfall im Krankenhaus

Die Kinder wurden aus dem Becken geborgen, Ersthelfer begannen mit der Reanimation, die wenig später vom eintreffenden Rettungsdienst fortgesetzt wurde. Danach kamen sie ins Krankenhaus, wo einer der beiden am vergangenen Samstag an den Folgen des tragischen Unfalls verstorben ist. Dem anderen Kind geht es inzwischen wieder besser.

Zeugenaufruf: Im Zusammenhang mit den polizeilichen Ermittlungen werden wegen des tödlichen Badeunfalls Zeugen gesucht. Es ist insbesondere von Bedeutung:

wer sich am Unfalltag zwischen 17 und 18 Uhr im Südbad aufgehalten hat und Angaben zum Unfallhergang machen kann

wer an diesem Nachmittag im Südbad Videoaufzeichungen oder Lichtbilder gefertigt hat

wer Angaben machen kann, wie die Rettung der beiden bewusstlosen Kinder erfolgte

Für die Rekonstruktion des Unfallablaufs kann jeder Hinweis von Bedeutung sein. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.