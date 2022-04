Brunnen-Skulptur im Domagkpark: Wo das Wasser von der Parkbank läuft

Am Bauhausplatz im Domagkpark ist zum ersten Mal der Parkbank-Brunnen in Betrieb gegangen. Nach und nach werden nun alle rund 200 städtischen Brunnen aus dem Winterschlaf geholt.

"Umsonst und Draußen" heißt der neue Brunnen am Bauhausplatz im Domagkpark, den der Künstler Olaf Metzel entworfen hat.

Schwabing-Freimann - München ist teuer. Doch ein paar Orte gibt es doch, an denen man selbst hier kein Geld ausgeben muss - zum Beispiel auf Parkbänken. Am neuen Bauhausplatz im Domagkpark im Münchner Norden hat die Stadt gleich 51 Bänke aufgestellt - und der Künstler Olaf Metzel hat noch einige mehr aufeinandergestapelt. Sieben Meter ragt seine Skulptur aus Parkbänken in die Höhe, von oben fließt Wasser herab.

Bürgermeisterin Habenschaden leitet Brunnensaison ein

"Umsonst und Draußen" heißt das Brunnen-Kunstwerk, bei dem Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) vor kurzem den Hahn aufdrehte und damit die Brunnensaison einläutete. Denn ab jetzt werden alle rund 200 städtischen Brunnen von ihrer Winterverschalung befreit und gereinigt. Bis alle in Betrieb sind, dauert es noch bis Mitte Mai. Dann ist der Winter endgültig vorbei.

Parkbank-Brunnen im Domagkpark geht zum ersten Mal in Betrieb

Der Parkbank-Brunnen im Domagkpark wurde schon im Herbst fertig, geht jetzt aber zum ersten Mal in Betrieb. Er befindet sich im Zentrum eines neuen Quartiers, wo eine Grundschule, Wohn- und Geschäftshäuser mit Gastronomie und Einzelhandel sowie eine private Kindertagesstätte liegen. Zudem bildet der Platz das Entrée zur östlich anschließenden Parkanlage. Auf dem Platz selbst kann man unter 27 Bäumen sitzen - ganz umsonst und draußen.