Brandstiftung in der Au: Kinderwagen steht in Flammen

Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses war nachts ein Buggy in Brand geraten. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus.

Au - Am Samstag war am späten Abend gegen 22 Uhr ein Brandstifter in der Au zugange, wie die Polizei am Sonntag meldet.

Anrufer meldeten einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Rauch bereits über alle Etagen verteilt. Der Brandherd war ein im Treppenhaus abgestellter Kinderwagen, den der Trupp zwar schnell löschen konnte – der Sachschaden allerdings liegt trotzdem bei mehreren Zehntausend Euro.

Fünf Verletzte durch Rauchgase

Fünf Hausbewohner hatten Rauchgase eingeatmet und mussten vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Da die Feuerwehr von Brandstiftung ausgeht, ermittelt nun die Polizei.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kreuzung Auerfeldstraße und Balanstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.