Brand in Münchner Appartement – Leitstelle dirigiert Löschzug um

Es war niemand zuhause, als Nachbarn den Brand in einem Appartement meldeten. Die Feuerwehr bekam die Angelegenheit schnell in den Griff, die Ursache ist unklar.

Neuhausen-Nymphenburg - Am Sonntagnachmittag hat die Münchner Feuerwehr einen Brand in einem Appartement in der Ruffinistraße gelöscht. Der Löschzug war eigentlich zu einem anderen Einsatz unterwegs gewesen.

Einsatz in Neuhausen: Feuer in leerem Appartement

Die Nachbarn sahen gegen 16.45 Uhr Rauch aus einem gekippten Fenster des Wohnhauses aufsteigen und alarmierten sofort den Notruf 112, wie die Feuerwehr berichtet.

Wie es der Zufall wollte, befand sich der Löschzug der zuständigen Feuerwache den Angaben zufolge in diesem Moment auf dem Weg zu einer Brandmeldeanlage.

Löschzug der Feuerwehr wird auf dem Weg zu anderem Einsatz umdirigiert

Da die Einsatzkräfte auf dem Weg dorthin geradewegs an der Einsatzstelle des Zimmerbrandes vorbeikamen, dirigierte die Leitstelle die Helfer direkt zum Brand und alarmierte für die Brandmeldeanlage einen Löschzug aus einer anderen Wache – hier handelte es sich um einen Fehlalarm.

Feuer in Appartement: Polizei ermittelt zur Brandursache

Am Ort des Geschehens in der Ruffinistraße angekommen, brachten die Feuerwehrleute an der Eingangstür einen Rauchschutzvorhang an und verschafften sich gewaltsam Zutritt zur leeren Wohnung.

Ein Atemschutztrupp löschte das Feuer in der Küche ab, dann wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht und die aufgebrochene Türe schließlich wieder verschlossen.

Die Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr nicht beziffern, zur Brandursache ermittelt die Polizei.