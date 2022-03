Brand in Moosacher Hochhaus: Elf Verletzte

Beim Brand in einem Hochhaus in Moosach werden am frühen Samstagmorgen elf Personen verletzt. Was das Feuer ausgelöst hat, ist aktuell noch nicht bekannt.

26. März 2022 - 10:34 Uhr | AZ/dpa

Bei dem Zimmerbrand wurden elf Personen verletzt. © Berufsfeuerwehr München