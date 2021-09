Brand in Bayerstraße: Pizza Hut brennt - Hotel wird evakuiert

Weil Rauch aus einem Restaurant am Hauptbahnhof kommt, ist die Feuerwehr am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof im Einsatz. Die Polizei sperrt den Bereich sicherheitshalber ab.

Ludwigsvorstadt - Ein Brand in einem Pizza-Restaurant am Donnerstagmorgen hat einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Bayerstraße ausgelöst. Gäste eines anliegenden Hotels mussten in Sicherheit gebracht werden.

Der Portier eines gegenüberliegenden Hotels sah gegen 6.15 Uhr, wie Rauch aus dem Pizza Hut in der Bayerstraße drang, berichtet die Polizei. Gleichzeitig bemerkte eine Reinigungskraft in dem Restaurant den Brandgeruch. Der Mann verständigte sofort die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte.

Brand im Pizza Hut: Polizei muss anliegendes Hotel evakuieren

Die Polizei sperrte den Bereich in der Bayerstraße am Münchner Hauptbahnhof vorsorglich ab. Elf Personen, die sich in einem Hotel über dem Restaurant befanden, wurden laut Polizei vorsorglich nach draußen gebracht. Die Putzfrau, die sich in dem Pizza-Laden befand, erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt.

Ersten Ermittlungen zufolge war es im Eingangsbereich des Restaurants zu dem Brand gekommen. Die Polizei schließt vorsätzliche Brandstiftung aus und geht von Fahrlässigkeit oder einem technischen Defekt als Brandursache aus. Nach Angaben der Feuerwehr entstand ein erheblicher Sachschaden.