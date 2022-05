BMW rammt Baum in Giesing: Drei Verletzte

Ein BMW-Fahrer verlor am Freitagabend in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und donnerte in einen Baum.

21. Mai 2022 - 15:01 Uhr | AZ

Autounfall in Giesing am Freitagabend, 20. Mai. © Berufsfeuerwehr München