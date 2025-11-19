Binnen weniger Tage: Zweiter tödlicher Unfall in Berg am Laim

Am Mittwochnachmittag ereignet sich in Berg am Laim ein tödlicher Unfall. Ganz in der Nähe kam es erst vor wenigen Tagen zu einem tragischen Unfall.

Man kann deutlich erkennen, wo die 81-Jährige gegen die Windschutzscheibe geprallt ist.

Im Münchner Stadtteil Berg am Laim hat sich am Mittwoch binnen weniger Tage ein zweiter tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Kurz nach 15 Uhr war eine 81-jährige Seniorin zu Fuß in der Kreillerstraße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein Mercedes auf der Kreillerstraße stadtauswärts. In Höhe eines Tram-Übergangs nahe der Baumkirchner Straße wurde die 81-Jährige von dem Fahrzeug erfasst.

Mercedes erfasst 81-Jährige

Nach dem Aufprall fiel sie in die Windschutzscheibe des Mercedes und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie in ein Krankenhaus transportiert, wo sie noch am Mittwoch verstarb, wie die Polizei auf AZ-Anfrage bestätigte.

Ganz in der Nähe ereignete sich ein anderer tödlicher Unfall

Die Kreillerstraße in Richtung stadtauswärts musste für die Unfallaufnahme mehrere Stunden lang gesperrt werden, wodurch es im Berufsverkehr zu Behinderungen kam. Auch ein Gutachter wurde zu den Untersuchungen vor Ort hinzugezogen.

Erst am 10. November ereignete sich ganz in der Nähe ein tödlicher Unfall. An der Kreuzung Kreillerstraße und St. Veit-Straße kollidierten zwei Pkw. Dabei kam ein vierjähriges Kind ums Leben.