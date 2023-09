Bildungscampus Riem: Darum haben in dieser Schule in München die Lehrer einen Billardtisch

Ein Jahr später als geplant hat in Riem das neue Gymnasium eröffnet. Der Bildungscampus in München hat 252 Millionen Euro gekostet, ist hypermodern und bietet für Lehrer sogar ein "Wohlfühl-Lehrerzimmer", in dem Strandkörbe stehen und sie Billard spielen können.

15. September 2023 - 20:28 Uhr | Gaby Mühlthaler

Großzügig gestaltet und modern: der neue Bildungscampus in Riem. © Benno Steuernagel-Gniffke