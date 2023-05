Betrunkener schleppt Gepäck über Gleise: Bahn muss Notbremsung hinlegen

Ein betrunkener Mann aus Waldkraiburg wollte am Samstagabend seinen Heimweg über die Gleise abkürzen. Der Lokführer konnte gerade noch rechtzeitig reagieren.

München - Um sein Gepäck schnell von A nach B zu transportieren, hat sich ein betrunkener Mann in der Nähe der S-Bahnhaltestelle in Moosach in große Gefahr begeben. Weil sich der 57-Jährige am Sonntagabend auf den Gleisen befand und nicht auf einen Achtungspfiff reagierte, musste eine S-Bahn eine Schnellbremsung einleiten, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Moosach: Notbremsung wegen betrunkenem Mann im Gleis

Der Zug kam demnach rund zehn Meter vor dem Mann zum Stehen. Der Weg über die Gleise sei der kürzeste gewesen, um sein Gepäck hin und her zu tragen, habe er den Beamten zur Wahl seines Weges erklärt.

Der 57-Jährige sei offensichtlich betrunken gewesen, habe einen Atemalkoholtest aber verweigert, teilte die Polizei mit. Nach eigenen Angaben habe er sechs Bier getrunken. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Sonntagabend niemand.