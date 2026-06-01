Betrunkene Jugendliche prügeln sich am Ostbahnhof: 18-Jähriger fällt ins Gleis

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht noch einen weiteren Jugendlichen, der geflüchtet ist.

Die Beamten nahmen die Jugendlichen zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts mit zum Revier im Ostbahnhof. (Archivbild)

Am Ostbahnhof sind bei einem Streit mehrere alkoholisierte Jugendliche aneinandergeraten. Ein 18-Jähriger wurde dabei am Sonntagmorgen ins Gleisbett gestoßen, teilte die Bundespolizei mit.

Wortgefecht mündet am Ostbahnhof in körperliche Auseinandersetzung

Gegen 5 Uhr informierte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München demnach die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion München über das Geschehen.

Ersten Ermittlungen zufolge lieferten sich vier Jugendliche bereits in einer S-Bahn der Linie 8 ein heftiges Wortgefecht, und nach Ankunft der S-Bahn am Ostbahnhof verlagerte sich das Ganze auf den Bahnsteig an Gleis 5. Dort kam es dann zu der besagten körperlichen Auseinandersetzung unter den Deutschen.

18-Jähriger aus dem Landkreis München wird ins Gleis gestoßen

Laut Bundespolizei stießen ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Landshut und sein 18-jähriger Begleiter aus dem Landkreis Ebersberg einen ihrer Kontrahenten ins Gleis. Als der 18-Jährige aus dem Landkreis München versuchte, wieder auf den Bahnsteig zu gelangen, sollen die beiden Jugendlichen ihm gegen den Kopf getreten haben. Im Anschluss kam es offenbar zu erneuten gegenseitigen Schlägen.

Drei 18-jährige Zeugen schritten ein und trennten die Beteiligten bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizisten. Ein bislang unbekannter und ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligter Jugendlicher hatte sich zuvor vom Tatort entfernt.

Ärztliche Behandlung abgelehnt: Jugendliche leicht verletzt

Die Beamten nahmen die Jugendlichen zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts mit zum Revier im Ostbahnhof und informierten im Falle des 17-Jährigen die Erziehungsberechtigten.

Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei dem 17-Jährigen einen Wert von 1,59 Promille, bei seinem 18-jährigen Begleiter 1,81 Promille und bei dem 18-Jährigen aus dem Landkreis München 1,92 Promille. Die Beteiligten erlitten augenscheinlich nur leichte Verletzungen, lehnten eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Identität eines vierten Jugendlichen ungeklärt

Die Staatsanwaltschaft München I verzichtete auf eine Blutentnahme und eine Vorführung beim Haftrichter. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 17-Jährigen und seinen Begleiter wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Der 18-Jährige aus dem Landkreis München muss sich ebenfalls wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten. Die Identität des vierten Jugendlichen ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.