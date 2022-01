Betrunkene Dachauer flitzen in geklautem Golfmobil durch den Hauptbahnhof 

In einem geklauten Golfmobil fahren zwei junge Männer aus Dachau durch den Hauptbahnhof - sturzbetrunken. Die Polizei erwischt sie nach kurzer Flucht.

Ludwigvorstadt - Zugegeben, dran gedacht hätten wohl viele kurz: Als zwei junge Dachauer (19 und 22) am Münchner Hauptbahnhof ein unverschlossenes Golfmobil sahen, das an einem Gleis am Münchner Hauptbahnhof abgestellt war, entschlossen sie sich am Dienstagabend spontan zu einer kurzen Testfahrt.

Sie fuhren - "unberechtigterweise", wie die Polizei streng betont - über den Querbahnsteig. Der 19-Jährige setzte sich ans Steuer, der 22-Jährige fuhr mit.

Polizisten stoppen flüchtende Fahrer

Mitarbeiter der Bahn stoppten die Spritztour, woraufhin die zwei aus dem Mobil sprangen und davonrannten. Polizeibeamte wurden aufmerksam und spurteten hinterher - nach einer kurzen Verfolgung konnten sie die beiden jungen Männer stellen.

Test ergibt "starke Alkoholisierung"

Ein Alkoholtest ergab bei dem 19-Jährigen eine "starke Alkoholisierung", weshalb ihn die Beamten zweifach anzeigten: für den unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeuges und wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei nahm ihm Blut und den Führerschein ab - und ließ beide gehen. Die Verkehrspolizei ermittelt.