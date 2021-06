Berg am Laim? Kunstquartier am Laim!

Daniel von Loeper 4 Johannes Brechter hat ein "grafisches Wimmelbild" geschaffen mit Buchstaben und Figuren, so sagt er es selbst. "Jeder kann selbst für sich erkennen, was es für einen bedeutet." Jeder könne darin etwas anderes sehen, das gefalle ihm daran. Der Name des Bilds ist ebenfalls außergewöhnlich: "Phunky Kürlsy".