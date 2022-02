Berg am Laim: Bauarbeiter stürzt acht Meter in die Tiefe - schwer verletzt

Am Dienstagmittag ist auf einer Baustelle in Berg am Laim ein Arbeiter abgestürzt. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen des Unfalls.

22. Februar 2022 - 16:23 Uhr | AZ

Ein Rettungsdienst-Team transportierte den Schwerverletzten in den Schockraum einer Klinik. © Berufsfeuerwehr München