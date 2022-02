Auf Höhe der Allianz Arena: Drei Verletzte bei Unfall auf der A9

Nach dem Zusammenstoß ist es auf der A9 zu erheblichen Beeinträchtigungen gekommen.

Ein Betonmischer krachte auf der A9 in drei stehende Autos.

Fröttmaning - Auf der A9 hat sich am Montagmittag auf Höhe der Allianz Arena ein Unfall mit mehreren Verletzten ereignet. Ein Betonmischer krachte in ein Stauende.



Wie die Münchner Feuerwehr berichtet, fuhr der Lkw auf drei stehende Autos auf, die anschließend auf einen Sattelschlepper geschoben wurden. Bei dem Zusammenprall wurden zwei Männer und eine Frau nach Angaben der Einsatzkräfte leicht verletzt und mussten in eine Klinik gebracht werden.

Nach dem Unfall wurde die rechte und mittlere Spur der A9 in Richtung Norden für rund drei Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.