Bekiffter Autofahrer springt aus fahrendem Mietwagen

Im Wagen lässt er drei minderjährige Mädchen zurück. Der Mietwagen kracht in eine Hauswand.

Ein 27-Jähriger sprang in der Nacht auf Dienstag unter Drogeneinfluss aus einem fahrenden Auto. (Symbolbild)

Ramersdorf - Mit drei Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren machte ein 27-Jähriger in der Nacht auf Dienstag in Ramersdorf eine Spritztour in einem Mietwagen.

Dabei fiel der gebürtige Hamburger gegen 1.30 Uhr in der Bad-Schachener-Straße einer Polizeistreife auf. Als die Beamten den VW Polo stoppen wollten, gab der Fahrer Gas.

Auto kracht ohne Fahrer in eine Hauswand

Wenig später in der Führichstraße eskalierte die Situation. Der 27-Jährige sprang aus dem fahrenden Auto und lief davon. Der führerlose VW mit den drei Mädchen rollte weiter und krachte schließlich gegen die Wand eines Mehrfamilienhauses. Die Airbags lösten aus, doch die Mädchen blieben offenbar unverletzt.

Gegen 27-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor

Die Polizei nahm den Fahrer wenig später fest. Im Wagen fanden die Beamten Marihuana. Der 27-Jährige gab zu, vor der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Doch das war an dem Abend nicht sein einziges Problem: Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, zudem besitzt er keinen Führerschein, nicht einmal eine feste Wohnadresse.

Gegen den Hamburger wird nun auch wegen Fahrens ohne Führerschein und Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Er wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der entscheidet, ob er in U-Haft kommt.