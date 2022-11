Bei Sturz schwer verletzt: Feuerwehr rettet Bauarbeiter mit Drehleiter

Sein Bruder alarmiert die Rettungskräfte, die retten den Mann vom Baugerüst.

Solln - Am Montagnachmittag ist ein Arbeiter auf einer Baustelle in der Grünbauerstraße in Solln gestürzt und fiel auf ein Baugerüst. Beim Sturz hat er sich laut der Berufsfeuerwehr mittelschwer am Fuß verletzt und konnte sich nicht mehr bewegen.

Unfall auf Baustelle: Bruder alarmiert Rettungskräfte

Sein Bruder, ebenfalls Bauarbeiter auf derselben Baustelle, hat einen Notruf abgesetzt. Neben dem Notarzt kam auch ein Fahrzeug der Feuerwehr. Die Situation vor Ort verlangte aber nach einer Drehleiter, um den Verletzten möglichst schonend bergen zu können.

Der Mann wurde noch auf dem Baugerüst erstversorgt. Dann haben ihn die Rettungskräfte in der sogenannten "Schleifkorbtrage" über eine Leiter nach unten gerutscht und in ein Krankenhaus gebracht.