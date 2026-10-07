AZ-Plus

Bei Rot über die Ampel: E-Scooter-Fahrerin mit Kopfverletzungen nach Unfall

In Sendling stößt am Dienstagvormittag eine E-Scooter-Fahrerin mit einem Pkw zusammen und zieht sich Verletzungen am Kopf zu.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 9  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin aus München wurde am Dienstag in einen Verkehrsunfall verwickelt. (Symbolbild)
Eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin aus München wurde am Dienstag in einen Verkehrsunfall verwickelt. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

"Rot heißt Stop", diese wichtige Verkehrsregel wird einem schon als Kind eingebläut. Doch eine 19-Jährige aus München scheint dies schon wieder vergessen zu haben.

Laut Polizei war die junge Dame am Dienstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, mit einem E-Scooter auf der Lindenschmitstraße stadtauswärts unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 25-Jähriger aus München mit seinem Toyota auf der Plinganserstraße stadtauswärts.

E-Scooter-Fahrerin missachtet rote Ampel

Als beide an der Kreuzung Plinganserstraße und Lindenschmitstraße ankamen, hatte der Pkw-Fahrer, ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, an der Ampel grün, während die 19-Jährige bei Rot hätte anhalten müssen.

Stattdessen fuhr sie mit ihrem E-Scooter in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit dem Toyota des 25-Jährigen zusammen. Durch den Unfall zog sich die 19-Jährige schwere Verletzungen am Kopf zu. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
9 Kommentare
Artikel kommentieren
  • doket vor 2 Stunden / Bewertung:

    Ja, über Rot fahren ist dumm und verboten. Ich wette aber auch, dass der Toyota sicher nicht 30km/h wie vorgeschrieben gefahren ist.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Chris_1860 vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von doket

    Der übliche Whataboutismus gegen Autos, entgegen aller Fakten.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • doket vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Chris_1860

    Gar nicht! Fakt ist, jeder Verkehrsteilnehmer ist durch §1 StVO verpflichtet Unfälle zu vermeiden. Nächster Fakt ist, dass die zurückgelegte Strecke bei 1 Sekunde Reaktionszeit ca. 8m sind. Nun hat die Straße dort 3 Spuren, einen Radweg und einen Fußweg. Das sind also wenn er auf der inneren Spur gefahren ist und man die große Einsichtigkeit der Kreuzung berücksichtigt mindestens 10m. Dann wäre nichts passiert. Bei Tempo 50 oder mehr schauts natürlich schlecht aus für die rotfahrende Rollerfahrerin.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.