Riskantes Wendemanöver: Münchner fährt seinen Porsche zu Schrott

Der Porsche-Fahrer will seinen Sportwagen wenden und übersieht dabei eine Straßenbahn. Der Autofahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Bei dem Unfall entstand nach Angaben der Feuerwehr an Tram, Pkw und Haltestelle ein erheblicher Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Der 83-jährige Sportwagen-Fan aus München war am Dienstagabend mit seinem Porsche-SUV stadteinwärts auf der Westendstraße in Richtung Tübinger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Fachnerstraße wollte der Porschefahrer nach Polizeiangaben kurz vor 19 Uhr wenden. Dabei musste er die in der Mitte verlaufenden Schienen der Trambahn überqueren.

Tram erfasst den Porsche auf der Fahrerseite

Zeitgleich fuhr allerdings eine Straßenbahn der Linie 18 parallel zum 83-Jährigen im Porsche. Als der 83-Jährige wendete, kam es zum Zusammenstoß. Die Trambahn erfasste den Porsche Macan auf der linken Seite. Der Sportwagen wurde auf den Gehweg geschoben und krachte gegen eine Ampel, ein Verkehrszeichen und einen Zaun.

Der Porsche ist nach ersten Schätzungen vermutlich ein Totalschaden, der Sachschaden dürfte laut Polizei mehr als 100.000 Euro betragen. Auch die Straßenbahn wurde schwer beschädigt. Die Unfallstelle musste für über zwei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Sportwagen-Fan im Krankenhaus

Der 83-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Porsche-Fan hat eine Sprengung des linken Schultergelenks und zahlreiche Prellungen erlitten. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.