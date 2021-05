Bauprojekte im Nordosten: BA erbost wegen Info-Veranstaltung

Die Stadt informiert über Bauprojekte im Nordosten. Vor Ort fühlt man sich übergangen.

Bogenhausen - Der Bogenhauser Bezirksausschuss (BA) ist sauer, weil das Planungsreferat die Bürger zu einer Info-Veranstaltung über die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Nordost (SEM) eingeladen hat, ohne das Gremium zu informieren.

Wie berichtet, soll auf rund 600 Hektar zwischen Daglfing und der nordöstlichen Stadtgrenze ein neues Viertel für bis zu 30.000 Bürger und 10.000 Arbeitsplätze entstehen. In der Online-Veranstaltung wollen Stadtbaurätin Elisabeth Merk und der Leiter der Stadtplanung, Michael Hardi, das Grundgerüst der Planung vorstellen.

BA Bogenhausen will in Pläne einbezogen werden

"Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass der BA über die weiteren Planungsschritte zur SEM über einen Zeitungsartikel erfährt", schimpft die Grünen-Fraktion in einem Antrag. Die für heute angesetzte Online-Veranstaltung solle auf später verschoben werden. Dem stimmte der BA unisono zu und fordert stattdessen Merk und Hardi auf, am 18. Mai das Gremium umfassend zu informieren und Fragen zu beantworten.

Die vier angedachten Workshops sieht der BA positiv, will dazu aber rechtzeitig eingeladen und einbezogen werden. Eine Stellungnahme zu den Plänen für die SEM Nordost will das Gremium erst abgeben, wenn die Workshops gelaufen sind. Nur so könne man Anregungen der Bürger auch aufnehmen.

Die Online-Veranstaltung soll heute um 19 Uhr stattfinden. Der genaue Link wird heute auf der Webseite

www.muenchen.de veröffentlicht