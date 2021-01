Baum droht in Leitung zu krachen - Feuerwehreinsatz

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zum die Feuerwehr alarmiert und so verhindert, dass ein Baum eine elektrische Leitung in der Maxvorstadt trennt.

28. Januar 2021 - 14:14 Uhr | AZ

Die Feuerwehr zerlegte den Baum an der Amalienstraße. © Berufsfeuerwehr München

Maxvorstadt -Das war knapp: Beinahe wäre an der Ecke von Amalienstraße und Oskar-von-Miller-Ring ein großer Baum auf eine Stromleitung gekracht. Gerade noch rechtzeitig konnte die Feuerwehr eingreifen. Einer aufmerksamen Polizeistreife sei der bedrohlich schief stehende Baum in der Maxvorstadt in der Nacht zum Donnerstag aufgefallen, berichtet die Feuerwehr. Die Beamten hätten daraufhin sofort den Notruf 112 verständigt. Baum kommt Leitung gefährlich nahe Die eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr klemmten die Stromversorgung ab und zerlegten den Baum. Während des Einsatzes musste der Kreuzungsbereich weiträumig gesperrt werden. Ein größerer Sachschaden entstand nach Angaben der Feuerwehr nicht.