Barrierefreie WCs: Neue Toiletten am Viktualienmarkt

Nach Beschwerden von AZ-Lesern gibt es jetzt am Viktualienmarkt neue Toiletten. Kommunalreferentin Christina Frank hofft, dass dadurch ein Bummel durch die Stadt für die Menschen unbeschwerter wird.

Altstadt - Es ist noch nicht lange her, da stand hier am Rand des Viktualienmarkts ein blauer Toilettencontainer, wie auf einer Baustelle. "In unserem Rathaus muss die Geschmacklosigkeit grassieren", lautete das Urteil eines AZ-Lesers. Doch inzwischen ist die neue Toilette grün gestrichen, mit Hopfen geschmückt.

Neue Toiletten: Kristina Frank hofft jetzt auf unbeschwerten Bummel

Auch Bilder sollen noch aufgehängt werden. Kristina Frank (CSU), die als Kommunalreferentin auch Chefin des Viktualienmarkts ist, hofft, dass durch die neuen Toiletten der Bummel unbeschwerter wird. Denn auch ein barrierefreies WC gibt es jetzt.