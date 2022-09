Münchens Brot soll handwerklich bleiben

Stolze Ergebnisse und nachdenkliche Töne bei der 50. Brotprüfung der Bäcker-Innung.

München - Die Brotprüfung der Bäcker-Innung München und Landsberg ist inzwischen so bekannt, dass schon viele Kunden bei ihrem Bäcker fragen, wie er denn heuer abgeschnitten habe.

Bäcker-Innung: 97 Prozent der Brote als gut oder sehr gut bewertet

Nach der 50. Auflage werden die allermeisten handwerklichen Betriebe wieder stolz ihr Ergebnis melden können. 17 aus Stadt und Landkreis waren dabei. Und hinterher meldete die Innung: 97 Prozent der Brote wurden als gut oder sehr gut bewertet.

Viel Stolz auf die Bäcker-Handwerkskunst also. Aber auch nachdenkliche Töne bei Obermeister Heinrich Traublinger. "Wir alle entscheiden letztlich darüber, ob es auch in Jahrzehnten noch die Brote von regionalen Handwerksbetrieben gefertigt werden und München dann immer noch eine so große Auswahl an Bäckereibetrieben hat", sagte er.