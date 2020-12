Balkonmöbel brennen: Feuerwehr löscht Brand

Am frühen Mittwochabend ist auf einem Balkon in Sendling das Mobiliar in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte die Sache schnell im Griff, es wurde niemand verletzt.

10. Dezember 2020 - 14:04 Uhr | AZ

Die Feuerwehr bekam das Feuer schnell unter Kontrolle. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Sendling - Am Mittwoch hat es auf einem Balkon im Hochparterre eines dreistöckigen Wohnhauses in der Hinterbärenbadstraße gebrannt. Gegen 17.30 Uhr entdeckte ein Nachbar das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. "Ungewöhnlich war, dass das erste Fahrzeug, das die Einsatzstelle erreichte, ein Rettungswagen der Feuerwehr war", teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Der Anrufer empfing die Einsatzkräfte bereits an der Straße und informierte sie, dass sich keine Personen in der betroffenen Wohnung befinden würden. Brand auf Balkon: Keine Verletzten Die Besatzung rüstete sich mit einem Feuerlöscher, Masken sowie Filter aus und erkundete die Einsatzstelle: Balkonmöbel brannten und wurden sofort gelöscht. Die nachrückenden Einsatzkräfte kontrollierten zur Sicherheit die darüberliegenden Wohnungen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, außer den verbrannten Balkonmöbeln waren nach Angaben der Feuerwehr keine weitere Schäden erkennbar.