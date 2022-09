AZ-Stadtspaziergang: Drunt in da greana Au

Stadtspaziergänger Sigi Müller widmet sich einem ganz besonderen Münchner Viertel - und er schwärmt davon.

Mitten in der Stadt und doch so schön grün.

Au - Am Museum Lichtspiele links vorbei, geht's in die Lilienstraße. Und gleich auf der linken Straßenseite fangen schon die schönen kleinen Häuschen an. Malerisch, fast wie in Italien.



Ein Stück weiter stehe ich plötzlich vor einem Schaufenster mit Schiffsmodellen, einem Buddelschiff - und darüber steht: Vereinsheim Marinekameradschaft München von 1890 e.V., was mich zunächst etwas verwirrt.

Alle Gebäude sind liebevoll gepflegt

Nun ist die Isar ja nicht gerade für große Schiffe oder gar U-Boote bekannt, später aber schaue ich mir die Homepage der Marinekameraden an, dann wird die Sache schon klarer.

Da schau her: ein 3-Master im Schaufenster der Marinekameradschaft. © Sigi Müller

Natürlich gibt und gab es auch Bayern in der Marine - natürlich hoch im Norden. Es gibt sogar eine Fregatte namens "Bayern". Wer Interesse hat, kann sich auf der Seite ausführlich informieren.

Auf der linken Seite liegt das Wirtshaus in der Au. Irgendwie sind alle Gebäude liebevoll gepflegt und es macht viel Spaß, hier ein bisserl herumzustromern.

Das Museum Lichtspiele mit der sehr eigenen Programm-Werbung. © Sigi Müller

Einige kleine Sträßchen und Wege zweigen ab. Und hin und wieder hat man fast das Gefühl, auf dem Land zu leben: dörflich, viel Grün, Holzzäune. An einem Zaun hängt ein Holzkasten mit Ausgrabungen und Fundstücken aus der Au. Dazu Karten und Informationen - wie ein kleines Museum. Im Garten selbst sitzen Stan Laurel und Oliver Hardy als Figuren auf einer Bank und lächeln mich an.

Ein großes, altes Gebäude mit christlichen Figuren und Motiven fällt auf. Auf dem Balkon wachsen frische Tomaten in Blumentöpfen. An der "Lilien Garage" fehlt schon ewig das eine "i".

Ein lebenswertes Eckerl in München

Straßencafés, Restaurants links und rechts an der Straße. Kleine Läden, ein Antiquitätengeschäft mit Schnitzereien. Ein Brunnen mit einer Damenfigur vor grünem Blätterdach der Bäume. "Die Au" steht auf dem Stein am Fuß des Sockels.

Wer in der Au wohnt, wohnt gerne hier. Das ist schon ein besonderes Kleinod. Von weitem sehe ich den noch immer eingerüsteten Kirchturm der Mariahilfkirche, und bald stehe ich am Mariahilfplatz und freue mich schon wieder auf die nächste Dult.

