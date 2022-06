Autozüge sollen nach Sendling: Bahn steigt wieder ins Geschäft ein

Mit dem Auto in den Süden - ohne am Steuer zu sitzen. Die Bahn will wieder verstärkt in das Geschäft einsteigen. Und plant einen Umzug vom Ost- zum alten Südbahnhof.

27. Juni 2022 - 17:54 Uhr | Felix Müller

Heute fahren am Ostbahnhof Autos auf die Autozüge - und auch mal eine Vespa. © Archiv/Wackerbauer