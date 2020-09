Auto geht in Flammen auf und brennt komplett aus

In Laim ist am Dienstagabend ein Auto in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Schon während der Fahrt bemerkte der Fahrzeuglenker, wie Rauch aus dem Motorraum aufstieg.

02. September 2020 - 12:11 Uhr | AZ

Der Wagen war nicht mehr zu retten, er brannte komplett aus. © Berufsfeuerwehr München

Laim - In der Laimer Hörkherstraße ist am Dienstagabend ein Pkw ausgebrannt. Schon als er noch unterwegs war, bemerkte der Fahrer, wie aus dem Motorraum Rauch aufstieg. Der Mann beendete sofort seine Fahrt und stellte das Auto ab. Kurz nachdem er seinen Wagen verlassen hatte, entzündete sich der Pkw und stand wenig später bereits komplett in Flammen. Der Mann verständigte umgehend den Notruf. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr den brennenden Wagen schon von weitem erahnen. Die aufsteigende Rauchsäule blieb auch von zahlreichen Anwohnern nicht unbemerkt, die ebenfalls den Notruf informierten. Wegen gefährlicher Dämpfe gingen die Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten gegen die Flammen an, welche bereits nach kurzer Zeit gelöscht werden konnten. Mehr zum Thema Nächtliches Feuer im Büro: Gehbehinderter Mann verletzt X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen