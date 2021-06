Aufregung in Sendling: Äskulapnatter verirrt sich in Kita

Die Feuerwehr konnte die ungiftige Schlange befreien – das Tier hatte wohl mehr Angst vor den Kindern als die Kinder vor der Schlange.

Sendling - Das hat man auch nicht alle Tage in der Kita: Eine Schlange und einen echten Feuerwehreinsatz – da hatten die Kinder am Abend daheim mächtig was zu erzählen.

Am Donnerstagmittag hatte die Äskulapnatter der Kindertagesstätte "Kinderkreis-Sendling e.V". einen Besuch abgestattet, was natürlich für helle Aufregung sorgte.

Schlange verirrt sich in Kita

"Die alarmierte Feuerwehr wurde von vielen Kindern und Erzieherinnen freudig erwartet", heißt es im Feuerwehrbericht. Die Schlange hatte sich im Eingangsbereich unter einem Besenstiel versteckt.

Sanft wurde sie angestupst, woraufhin sie sich gemütlich in die in Position gebrachte Transportkiste schlängelte. Nach telefonischer Absprache mit einem Reptilienexperten konnte die Äskulapnatter an einen sicheren Ort wieder in die Freiheit entlassen werden.

Die Äskulapnatter gehört zur Familie der Nattern, kann bis zwei Meter groß werden und ist wie die meisten Arten ungiftig.