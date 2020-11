Auf Rolltreppe gestürzt: Betrunkene Frau verletzt Kind (3)

Eine betrunkene Frau ist am Donnerstag eine Rolltreppe am Münchner Hauptbahnhof hinuntergestürzt. Dabei riss sie eine Mutter mit ihrem dreijährigen Kind mit – beide verletzten sich.

Der Vorfall ereignete sich auf einer Rolltreppe am Münchner Hauptbahnhof. (Symbolbild)

Ludwigsvorstadt - Weil sie betrunken auf der Rolltreppe gestürzt ist und dadurch eine Frau und ihr dreijähriges Kind verletzt hat, ermittelt die Bundespolizei nun gegen eine 49 Jahre alte Frau.

Wie die Bundespolizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Donnerstagabend am nördlichen Ausgang des Münchners Hauptbahnhofs. Die alkoholisierte 49-Jährige stürzte beim Herunterfahren und riss dabei die 30-jährige Mutter mit ihrem Kind zu Boden. Die Dreijährige erlitt bei dem Vorfall eine Platzwunde am Kinn, die Mutter prellte sich das Knie. Das Kind wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.