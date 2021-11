Auf frischem Schlaf festgenommen: Einbrecher übernachtet in Wohnwagen

Die Polizei nahm den Mann fest - er musste Wohnwagen gegen Zelle tauschen.

Neuhausen - Der Einbrecher hatte es sich gemütlich gemacht - und wurde von der Polizei aus seine Träumen geweckt. Am Dienstagmittag hatte ein 67-Jähriger die Beamten gerufen, weil die Scheibe an einem Wohnmobil, das in der Hilblestraße abgestellt war, zerstört worden war.

Zudem war das Wohnmobil durchwühlt worden. Als der 67-Jährige genauer nachsah, entdeckte er den Täter: Er schlief selenruhig im Inneren.

Der 67-Jährige rief die Polizei. Die nahm den 24-jährigen Einbrecher fest und brachte ihn in die Haftanstalt des Präsidiums. Dort wartet er nun auf die endgültige Klärung der Haftfrage.