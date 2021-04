Auf der Leopoldstraße: BMW kracht in Litfaßsäule

Ein 22-Jähriger hat auf der Leopoldstraße die Kontrolle über seinen BMW verloren und ist in eine Litfaßsäule gekracht.

Schwabing - Eine ungewöhnliche Last haben Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens am Sonntag vom Dach eines BMW in der Leopoldstraße entfernt: Eine Litfaßsäule!

Unfall: Litfaßsäule landet auf BMW - Fahrer unverletzt

Laut Polizei beobachteten Zeugen, dass der Fahrer an der Ampel mit durchdrehenden Reifen losraste und kurz darauf die Kontrolle über seinen BMW verlor. Er krachte in die Litfaßsäule, die aus dem Boden gerissen und auf das Dach des BMW aufgeladen wurde.

Der junge Mann verließ sein Fahrzeug alleine und ohne Verletzungen. Der BMW konnte von einem privaten Unternehmen von seiner Dachlast befreit und anschließend abgeschleppt werden. An dem Wagen entstand Totalschaden.

Der 22-Jährige wurde laut Polizei wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt.