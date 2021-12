Attacke vor dem Gottesdienst: Münchnerin schlägt Pfarrer mit Gesangsbuch

Kurz vor dem Beginn des Gottesdienstes hat eine 51-Jährige den Pfarrer attackiert. Sie schlug ihm mehrmals das Gesangsbuch auf den Kopf, jetzt wird gegen sie ermittelt.

Maxvorstadt - Ungewöhnlicher Einsatz für die Münchner Polizei: Am 2. Weihnachtsfeiertag hat eine Frau kurz vor dem Beginn des Abendgottesdienstes in der Benediktinerabtei St. Bonifaz in der Karlstraße den Pfarrer attackiert. Einen entsprechenden Einsatz bestätigte die Polizei am Montag auf AZ-Anfrage.

Demnach sollte der Gottesdienst eigentlich um 19 Uhr beginnen. Kurz vor dem Start ging die 52-jährige Münchnerin dann auf den Pfarrer zu und schlug ihm mehrmals das Gesangsbuch auf den Kopf. Dazu soll sie den 51-Jährigen beleidigt haben, laut Zeugen soll sie ihn unter anderem als "schmutzigen Mann" bezeichnet haben.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Andere Teilnehmer des Gottesdienstes gingen daraufhin dazwischen, hielten die Frau fest und alarmierten die Polizei. Diese entließ die möglicherweise psychisch labile Frau nach der Erfassung der Personalien wieder.

Der Pfarrer wurde leicht verletzt und führte den Gottesdienst nach der Attacke wie geplant durch. Gegen die Münchnerin ermittelt die Polizei nun wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. Denn streng genommen gilt das Gesangsbuch in diesem Fall als Waffe.