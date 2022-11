Arbeiten an der Balanstraße: Die wandernde Brücke

Gleich drei Bahnbrücken führen an der Grenze von Ramersdorf und Haidhausen über die Balanstraße.

Um gute 25 Meter wurde der Brückenneubau (rechts) an seinen neuen Platz (Mitte) verschoben.

Au-Haidhausen - Seit März werden die nördliche und südliche Brücke saniert - im laufenden Betrieb. Dazu werden die neuen Brücken direkt neben den alten gebaut und dann an ihren Platz geschoben.

Zentimeter für Zentimeter

Letzteres passierte dieses Wochenende: Mit Hydraulikpressen wurde das 1.200 Tonnen schwere Konstrukt auf einer mit Teflonplatten belegten "Betonschiene" Zentimeter für Zentimeter etwa 25 Meter weit an seinen neuen Platz geschoben. Im Bild die neue Brücke, die in die Lücke in der Mitte muss.

15 Millionen Euro für die Sanierung

Die Arbeiten begannen am Freitag gegen 20 Uhr und dauerten bis Samstagmittag. Mit Lasermessungen wurde permanent kontrolliert. Insgesamt investiert die Bahn rund 15 Millionen Euro in die Brückenerneuerung. Der Radweg- und die Fahrbahnen werden von der Stadt bei der Gelegenheit umgestaltet.