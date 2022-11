Häusliche Gewalt: "Münchner Aktionswochen" sollen aufklären

Auch in München werden täglich viele Frauen Opfer von Häuslicher Gewalt. Bis Ende November veranstalten über 40 Verbände deshalb die "Münchner Aktionswochen".

München - Häusliche Gewalt gehört nahezu überall auf der Welt zum Alltag vieler Frauen. In Deutschland erlebt in etwa jede vierte Frau Gewalt durch den (Ex-)Partner, 58 Prozent der Frauen in Deutschland erleiden sexuelle Belästigung. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland sogar von ihrem (Ex-)Partner ermordet. Für München sehen die Zahlen ähnlich aus, wie neue Zahlen des Polizeipräsidiums München zeigen.

Amtsgericht verhängte mehrere Hundert Kontaktverbote

Demnach wurden im Jahr 2021 insgesamt 2.611 Fälle häuslicher Gewalt und 1.657 Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung registriert, darunter sechs Tötungsdelikte. Außerdem hat das Amtsgericht München durch zivilrechtliche Schutzanordnungen 577 Täter Wohnungen verwiesen und/oder Kontaktverbote gegen sie verhängt.

Verbände veranstalten Aktionswochen bis 30. November

Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, finden noch bis zum 30. November die "Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen, Jungen und nonbinären Menschen" statt. Insgesamt 47 Organisationen und Verbände bieten dazu zahlreiche Workshops, Vorträge und andere Veranstaltungen an.

