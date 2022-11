Anzeige! Mann reißt Autotür auf – Radlerin stürzt

Die 54-jährige Radlerin kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Sie hatte keinen Fahrradhelm getragen.

Schwabing - Bereits am Freitag wurde im Berufsverkehr gegen 17.30 Uhr eine Radlerin in München schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag meldet.

Fahrer reißt Tür auf

Ein 27-jähriger Traunsteiner fuhr in seinem VW die Königinstraße entlang und parkte ein. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er eine 54-jährige Radlerin, die gegen seine Tür fuhr und über den Fahrradlenker auf die Fahrbahn stürzte.

Durch den Sturz wurde sie schwer verletzt, unter anderem am Kopf. Sie wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Klinikum transportiert. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, der 27-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.