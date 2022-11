42-Jähriger sticht bei Schlägerei mit Glasflasche zu

Bei einer Schlägerei hat ein Mann seinem Gegner eine Glasflasche über den Kopf gezogen. Die abgebrochene Flasche stieß er dann noch einem Dritten ins Bein.

Ludwigvorstadt - Am Ausgang Arnulfstraße des Hauptbahnhofes in München sind kurz nach Mitternacht am Sonntag zwei Männer mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Ein mit 2,1 Promille alkoholisierter 42-Jähriger zog zuerst einem 37-Jährigen die Flasche über den Kopf, der sich daraufhin heftig wehrte und zurückschlug.

Angreifer sticht mit Flasche zu

Ein 39-Jähriger wollte einschreiten; auch er war mit über zwei Promille deutlich betrunken. Ihn stach der 42-Jährige daraufhin zweimal mit der abgebrochenen Flasche ins Bein.

Der Verletzte musste vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt werden und kam dann in eine Münchner Klinik zur weiteren Behandlung. Der 37-Jährige trug eine Kopfverletzung davon, lehnte eine Untersuchung und Versorgung aber ab.

Der Grund des Streites ist nicht bekannt. Der 42-Jährige wurde kurzzeitig von der Bundespolizei festgenommen und am Sonntagmorgen nach einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wieder entlassen.