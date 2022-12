Anzeige! Jugendlicher (17) klaut und randaliert in Geschäft

Weil er vom Sicherheitsdienst festgenommen wird, rastet der Teenager völlig aus.

Altstadt - Ein 17-Jähriger Münchner wurde kurz nach Weihnachten (Dienstag, 27.12. gegen 17.40 Uhr) von Ladendetektiven gestellt und kurzzeitig festgehalten, meldet die Polizei.

Der Teenager hatte zuvor in einem Geschäft in der Neuhauser Straße einen Elektroartikel eingesteckt und war dabei, den Laden zu verlassen. Hinter den Kassen griffen ihn vier Mitarbeiter der Sicherheitsfirma auf und brachten ihn in ihr Büro.

Teenager rastet im Büro der Sicherheitsfirma aus

Dort wehrte sich der junge Münchner heftig, beleidigte und bedrohte die Sicherheitsleute mehrfach.

Die Polizei kam dazu, informierte die Erziehungsberechtigten und entließ den Teenager vorerst wieder. Er wird allerdings wegen räuberischen Diebstahls, Bedrohung und Beleidigung angezeigt.